Онлайн-сессия Сбера на ВЭФ

Россия и Китай переживают активную фазу укрепления сотрудничества: растет объем двусторонней торговли, доля расчетов в национальных валютах достигла более 90%, меняется структура товарооборота. Доля китайских машин, закупаемых россиянами, превысила 50%. Следующим этапом будет активный трансграничный рост бизнесов обеих стран не только за счет расширения поставок продукции, но и за счет локализации производств. Что ждет китайский бизнес в России и российский в Китае? Ответ на этот вопрос дают эксперты в ходе сессии Сбера на ВЭФ. Модерирует дискуссию первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.