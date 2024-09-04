Лихачев рассказал, какие АЭС будут востребованы на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Атомные энергоблоки малой мощности будут востребованы на Дальнем Востоке, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Ранее был опубликован проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики в России до 2042 года. Согласно схеме, новые АЭС планируется построить на Дальнем Востоке.
«Здесь в генсхеме пока мы в некоем если не консенсусе, то договоренности находимся с Системным оператором (Единой энергетической системы РФ — ред.), что (Дальнему Востоку) нужна средняя мощность, большая маневренность, в нашем понимании от 600 мегаватт — реакторы ВВЭР со спектральным регулированием», — сказал Лихачев на сессии Восточного экономического форума-2024 по развитию энергетики на Дальнем Востоке.
«Но возможны изменения, как в любом проекте, и у нас такие предложения имеются», — отметил Лихачев.
Восточный экономический форум проходит