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Лихачев рассказал, какие АЭС будут востребованы на Дальнем Востоке

Лихачев: АЭС малой мощности будут востребованы на Дальнем Востоке.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Атомные энергоблоки малой мощности будут востребованы на Дальнем Востоке, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Ранее был опубликован проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики в России до 2042 года. Согласно схеме, новые АЭС планируется построить на Дальнем Востоке.

«Здесь в генсхеме пока мы в некоем если не консенсусе, то договоренности находимся с Системным оператором (Единой энергетической системы РФ — ред.), что (Дальнему Востоку) нужна средняя мощность, большая маневренность, в нашем понимании от 600 мегаватт — реакторы ВВЭР со спектральным регулированием», — сказал Лихачев на сессии Восточного экономического форума-2024 по развитию энергетики на Дальнем Востоке.

«Но возможны изменения, как в любом проекте, и у нас такие предложения имеются», — отметил Лихачев.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.