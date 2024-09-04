Сохранить в тайне. Как власть и бизнес борются с утечками данных?

«Но надо найти паритет между тем, что человек реализует свою свободу в интернете, но не нарушает свободу других, — подчеркнула эксперт. — Сегодня появился такой тренд как цифровое насилие. Недавно на встрече со школьниками задали вопрос, кто сталкивался с подобным в интернете? Руки подняли все. Причем, из них лишь трое рассказали об инциденте родителям, и никто не обратился в полицию или другие ведомства. Это говорит о том, что подобные преступления носят скрытый характер, и если сейчас бизнес не включится в решение проблемы, то это выльется в большие социальные и криминальные проблемы».