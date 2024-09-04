Стоимость проезда в Челябинске в 2024 году: цены на билеты в общественном транспорте

С 1 сентября 2024 года жители Челябинска смогут воспользоваться скидкой на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах. Вместо привычных 29 рублей за поездку теперь можно будет заплатить всего 22 рубля. Для того чтобы воспользоваться скидкой, необходимо оплатить проезд с помощью карты «Мир», привязанной к мобильному приложению. Воспользоваться можно несколькими платежными сервисами: Mir Pay, МТС Pay, SberPay, Tinkoff Pay, Alfa Pay, Gazprom Pay или Yandex Pay. Для оплаты нужно приложить телефон с активированным приложением к терминалу оплаты. Скидка будет действовать не на всех маршрутах. Со списком можно ознакомиться здесь. Акция проводится до конца этого года.