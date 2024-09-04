Стоимость проезда в Челябинске в 2024 году: цены на билеты в общественном транспорте

В течение пяти лет стоимость проезда в Челябинске не менялась и была 23 рубля. Но потом цена выросла на 7 рублей. А в прошлом году проезд в общественном транспорте подорожал еще на 5 рублей. При этом 35 рублей за проезд — это не окончательная сумма: можно платить меньше. Позже поднялась цена на проезд в маршрутках Челябинска. Рассказываем, какая стоимость проезда в общественном транспорте в 2024 году.
Стоимость проезда в Челябинске в 2024 году
Существует 5 способов платить за проезд в Челябинске, и каждый из них отличается по стоимости:
1) 35 рублей, если наличный расчет;
2) 29 рублей, если оплата банковской картой;
3) 28 рублей благодаря транспортной карте с безлимитными пересадками на другие виды общественного транспорта в течение часа;
4) 14 рублей для пенсионеров и ветеранов по льготным картам;
5) 1 200 рублей за безлимитный месячный проездной (выгоду для себя стоит посчитать исходя из количества поездок).
С 1 сентября 2024 года жители Челябинска смогут воспользоваться скидкой на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах. Вместо привычных 29 рублей за поездку теперь можно будет заплатить всего 22 рубля. Для того чтобы воспользоваться скидкой, необходимо оплатить проезд с помощью карты «Мир», привязанной к мобильному приложению. Воспользоваться можно несколькими платежными сервисами: Mir Pay, МТС Pay, SberPay, Tinkoff Pay, Alfa Pay, Gazprom Pay или Yandex Pay. Для оплаты нужно приложить телефон с активированным приложением к терминалу оплаты. Скидка будет действовать не на всех маршрутах. Со списком можно ознакомиться здесь. Акция проводится до конца этого года.
Стоимость проезда в маршрутках Челябинска 2024
Стоимость проезда на маршрутках Челябинска повысилась с 15 августа 2023 года. Первыми о подорожании сообщили перевозчики, которые обслуживают маршруты № 17 и № 19. Там цены на проезд выросли с 28 до 33 рублей. А 15 сентября подняли цены на билеты маршрутчики, работающие по нерегулируемому тарифу. В целом, большинство перевозчиков заявили о повышении стоимости проезда на 5 рублей.
Не будут повышать цены на проезд маршруты: № 40, 35, 36, 46, 85, 86, 112. Они работают по регулируемым тарифам, и цены на билеты там устанавливает Миндортранс.
Почему выросли цены на билеты за проезд в Челябинске
Поднять цены пришлось из-за роста расходов на запчасти, техническое обслуживание транспорта, затрат на страхование, повышение цен на ГСМ, индексации зарплат, увеличения процентных ставок по кредитам.