Айтишники и ученые побили рекорд по зарплатам в Свердловской области

В целом за июнь 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций на Среднем Урале составила 80 217 рублей, что на 19% выше к уровню прошлого года. ЕАН писал, что в Свердловской области сократилась доля жителей, которые получают высокие зарплаты.