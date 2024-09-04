Айтишники и ученые побили рекорд по зарплатам в Свердловской области

Согласно статистике, по итогам июня 2024 года размер средней заработной платы айтишников в области составил 125 021 рубль. В крупных организациях специалисты в среднем зарабатывают более 138 тыс. рублей.
Работники в сфере научных исследований и разработок в среднем получали в месяц 126 231 рубль. Далее идут финансисты и страховщики чей средний ежемесячный заработок составлял в июне 116 889 рублей.
Самые скромные зарплаты оказались у администраторов (47 120 рублей), а также работников, занятых в операциях с недвижимостью (51 401 рубль). Невелики заработки в сельском и лесном хозяйствах, а также в рыболовстве — 56 147 рублей.
В целом за июнь 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций на Среднем Урале составила 80 217 рублей, что на 19% выше к уровню прошлого года. ЕАН писал, что в Свердловской области сократилась доля жителей, которые получают высокие зарплаты.