Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии появится крупнейшая в стране плантация облепихи

Минземимущества Башкирии предоставило инвестору земельный участок площадью 711 га в Стерлибашевском районе для выращивания облепихи.

Источник: Башинформ

Согласно бизнес-плану, здесь планируется строительство теплицы площадью 4,4 га и разведение садов в открытом грунте. Инвесторы планируют не только выращивать ягоды, а еще и организовать их переработку и реализовывать продукцию под брендом «Башкирская ягода». В сообщении пресс-службы правительства Башкирии отмечается, что данная плантация облепихи будет крупнейшей в стране.

Проект был рассмотрен на «Инвестчасе» с участием Главы Башкирии и получил высокую оценку Инвестиционного комитета.

«Это очень интересный проект. У нас уже выращивают ягоды в нескольких районах Башкортостана. С удовольствием будем помогать развитию этого востребованного направления», — отметил Радий Хабиров.

Реализация проекта направлена на обеспечение устойчивого развития отрасли растениеводства и инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса Башкирии в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан». Инвестор планирует к началу плодоношения реализовать полный цикл хранения и переработки собираемой продукции, что позволит разнообразить количество выпускаемых продуктов, обеспечить регион круглогодичными рабочими местами и увеличить добавочную стоимость. Плановая стоимость проекта — 913,4 млн рублей, срок реализации: 2024 — 2039 годы.

Глава Башкирии уделяет большое внимание поддержке агропромышленного комплекса, ведь эта отрасль является основой экономики нашего региона, обеспечивает занятость на селе и продовольственную безопасность. По статистике, порядка 40% населения Башкирии живет в сельской местности, это почти 1,5 млн человек, поэтому важно создать им благоприятные условия для работы и жизни.

«Важно, чтобы в республике жилось хорошо, в том числе и в сёлах. Поэтому мы планомерно строим спортивные объекты, дома культуры, благоустраиваем общественные пространства — создаем инфраструктуру, чтобы вы могли достойно трудиться, полноценно жить, создавать семьи, растить детей», — сказал Радий Хабиров, выступая на встрече с уфимскими школьниками и студентами колледжей Зауралья в январе 2024 года.

Республика стремится поддерживать сельскохозяйственную отрасль, фермеров, модернизирует агропромышленный комплекс, развивает социальную инфраструктуру. Все это создает условия для дальнейшего развития села, повышения качества жизни сельских жителей.

экономика
сельское хозяйство