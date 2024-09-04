О прокладке линии подземного трамвая в Краснодаре рассказали власти

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, о реализации проекта подземного трамвая власти заговорили при презентации нового района Краснодара в северо-восточной части. «Новый Краснодар» займет площадь более 1,5 тысяч га, там построят 5,5 млн кв. метров жилья и 800 тысяч кв. метров коммерческой недвижимости, а также 36 детских садов, 22 школы, восемь поликлиник, три театра, музей и конгресс-холл. В проекте предусмотрено возведение промпарка.