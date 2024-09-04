О прокладке линии подземного трамвая в Краснодаре рассказали власти

Строительство первого этапа трассы скоростного подземного трамвая в Краснодаре займет около шести лет, а длина линии составит 25,6 км. Об этом рассказала начальник отдела по развитию ГЧП и реализации концессионных соглашений Минэкономики Кубани Елена Тимошенко, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань Информ» (18+).
Предполагается, что подземный трамвай будет курсировать между железнодорожным вокзалом Краснодар-1 и терминалом аэропорта «Пашковский».
— Трасса пойдет по Красной, 40-летия Победы, потом вниз через ул. Багряную и Новознаменский на аэропорт. Предполагается так, — уточнила Елена Тимошенко.
Прокладку подземного метро в кубанской столице планируется разделить на несколько этапов. Первый отрезок свяжет ж/д вокзал и депо на ул. Багряной.
Финансирование строительства и запуска в Краснодаре подземного «метро» планируется с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) на условиях концессионного соглашения. Также в Минэкономики рассматривают возможность привлечения средств из федерального бюджета.
Проект подземного трамвая еще находится в разработке. Сейчас специалисты готовят технико-экономическое обоснование «подземки», а также прорабатывают концепцию и трассировку.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, о реализации проекта подземного трамвая власти заговорили при презентации нового района Краснодара в северо-восточной части. «Новый Краснодар» займет площадь более 1,5 тысяч га, там построят 5,5 млн кв. метров жилья и 800 тысяч кв. метров коммерческой недвижимости, а также 36 детских садов, 22 школы, восемь поликлиник, три театра, музей и конгресс-холл. В проекте предусмотрено возведение промпарка.
В качестве общественного транспорта в новой части города планируется использовать автобусы, трамваи, а также подземный трамвай, который соединит новый район с железнодорожным вокзалом.