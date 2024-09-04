На ремонт семи дорог в Калининградской области выделили почти два миллиарда рублей

На ремонт семи дорог в Калининградской области выделили почти 1,97 миллиардов рублей. Власти готовятся объявить аукционы по выбору подрядчиков. Финансирование рассчитано до 2025 года. Информацию об этом опубликовали на сайте областного Центра торгов.
Специалистам предстоит привести в порядок 23,2 километра трассы Зорино — Красное. На эти цели выделили 621,9 миллионов рублей. Также подрядчикам нужно отремонтировать три участка трассы Шатрово — Логвино — Кремнево (0,00−7,57 км; 8,985−18,683 км; 18,70−22,76 км) за 566,1 миллионов рублей и три участка трассы Голубево — Полевое (0,00−0,656 км; 6,2−7,3 км; 10,9−11,723 км).
Кроме того, в нормативное состояние приведут 14,1 километров дороги из Ушаково в Светлое (260,8 млн); 5,6 километров из Пирогово в Рожково (146,8 млн), 6,2 километров дороги Липовка — Каштаново — Громово (139,2 млн); 6,6 километров дороги Садовое — Красноярское — Маяковское (126,7 млн).
Всего в Калининградской области в 2024 году отремонтируют около 300 километров региональных дорог. В частности, приведут в порядок трассы из Круглово в Приморск, из Гусева в Краснознаменск, из Зеленоградска в Морское и другие. Работы выполнят за счёт средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги».