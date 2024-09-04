На ремонт семи дорог в Калининградской области выделили почти два миллиарда рублей

Всего в Калининградской области в 2024 году отремонтируют около 300 километров региональных дорог. В частности, приведут в порядок трассы из Круглово в Приморск, из Гусева в Краснознаменск, из Зеленоградска в Морское и другие. Работы выполнят за счёт средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги».