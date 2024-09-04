Ветроэнергетику будут развивать в Хабаровском крае

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин провел встречу с генеральным директором АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорием Назаровым на полях ВЭФ (16+). Стороны обсудили перспективы строительства ветряных электростанций на территории региона, а также потенциальные площадки для их размещения. Хабаровский край заинтересован в развитии ветроэнергетики и готов оказать поддержку в подборе и предоставлении земельных участков, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— На территории края идёт строительство новых энергоемких объектов горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, продолжается масштабная реконструкция Транссиба и БАМа в рамках развития Восточного полигона РЖД. Для удовлетворения всех нужд необходимо обеспечить соответствующие энергетические мощности. Мы видим большой потенциал в использовании ветрогенерации для обеспечения энергией малых населённых пунктов Хабаровского края. И особая роль здесь у Росатома, — отметил Дмитрий Демешин.
В настоящее время компания провела предварительную оценку ветровых ресурсов в регионе, подготовила предложения по потенциальным площадкам размещения ветроэлектростанций с учетом наличия ветропотенциала и возможности техприсоединения объектов генерации на территории Амурского и Ванинского районов.
— Росатом в 2016 году принял решение заниматься направлением ветроэнергетики. Соответственно, весь цикл, экономику процессов понимаем. Ждем решений, как этот сегмент будет развиваться в Дальневосточном регионе. Мы в этом смысле готовы квалифицированно подготовиться и принимать инвестиционные решения, и реализовать проект, — заявил генеральный директор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров.
В ходе встречи Дмитрий Демешин и Григорий Назаров договорились о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития ветроэнергетики в Хабаровском крае.
После встречи Дмитрий Демешин стал участником панельной дискуссии «Новая энергия Дальнего Востока», где обсуждались основные подходы к обеспечению растущих потребностей экономики Востока России в электрической энергии и мощности с горизонтом планирования до 2050 года. Строительство новых генерирующих мощностей на территории края в целях безусловного обеспечения его социально-экономического развития на глубокую перспективу соответствует решениям Президента Российской Федерации Владимира Путина.