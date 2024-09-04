Ветроэнергетику будут развивать в Хабаровском крае

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин провел встречу с генеральным директором АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорием Назаровым на полях ВЭФ (16+). Стороны обсудили перспективы строительства ветряных электростанций на территории региона, а также потенциальные площадки для их размещения. Хабаровский край заинтересован в развитии ветроэнергетики и готов оказать поддержку в подборе и предоставлении земельных участков, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.