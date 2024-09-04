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Во Владивостоке запустили производство современных туристических автобусов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ФедералПресс. Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров поучаствовал в запуске серийного производства автобусов нового поколения на заводе во Владивостоке. На конвейер встали две модели — туристический и междугородний автобусы.

Источник: РИА "Новости"

«Производство туристических и междугородних автобусов Sollers будет способствовать решению поставленных президентом задач активного развития внутреннего туризма, а также повышения транспортной мобильности населения. Нет сомнений, что вся продукция найдет спрос со стороны туроператоров и перевозчиков», — отметил Мантуров.

В июле президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению туристской отрасли автобусами, а также включить этот транспорт в программу льготного лизинга до 1 октября 2024 года.

Новые автобусы соответствуют международным стандартам. Планируется, что завод будет выпускать до полутора тысяч ТС в год. Туристический и междугородний автобусы смогут вместить в себя 51 человека. Старт продаж планируется в декабре 2024 года.