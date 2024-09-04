На ВЭФ-2024 подписано соглашение о строительстве птицеводческого комплекса в Приморье

«Яйцо — основной продукт, который важен для любой семьи. Мы понимаем, что это большой сельскохозяйственный цикл, но мы смотрим “вдолгую”, понимая, что необходимо минимизировать все риски, уменьшая зависимость от различных факторов, которые могут повлиять на уровень нашей продовольственной безопасности»", — сказал зампред.