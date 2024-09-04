На ВЭФ-2024 подписано соглашение о строительстве птицеводческого комплекса в Приморье

В Приморье появится новый птицеводческий комплекс и будет расширено текущее производство Уссурийской птицефабрики. Соглашение о намерениях подписали представители краевого правительства, руководство птицефабрики и Россельхозбанка на полях ВЭФ-2024 (16+), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
По условиям соглашения, проект предусматривает строительство птицеводческого комплекса, который позволит значительно увеличить производство куриных яиц в регионе — с текущих 180 миллионов до 280 миллионов яиц ежегодно. Запланированное начало производства после получения кредита от Россельхозбанка ожидается в 2028 году.
Заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко подчеркнул важность данного проекта для обеспечения продовольственной безопасности региона.
«Яйцо — основной продукт, который важен для любой семьи. Мы понимаем, что это большой сельскохозяйственный цикл, но мы смотрим “вдолгую”, понимая, что необходимо минимизировать все риски, уменьшая зависимость от различных факторов, которые могут повлиять на уровень нашей продовольственной безопасности»", — сказал зампред.
Напомним, ВЭФ-2024 проходит