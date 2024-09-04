В Перми завершили ремонт 10 дорог по проекту «Малые дела»

В Ленинском районе обновили участки на ул. Луначарского от ул. Попова до ул. Куйбышева, на ул. Горького от ул. Пушкина до ул. Ленина, на ул. Матросова от ул. Окулова до ул. Монастырской, на ул. Парковой от ул. Достоевского до ул. Екатерининской, на ул. Екатерининской от ул. Горького до дома № 48. Общая площадь дорожного ремонта составила 9 тыс. кв. метров.