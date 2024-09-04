В Перми завершили ремонт 10 дорог по проекту «Малые дела»

В Перми завершили ремонт 10 дорожных объектов, запланированных на 2024 год в рамках проекта «Малые дела». Общая площадь отремонтированных участков городских дорог составила более 32 тыс. кв. метров.
Глава Перми Эдуард Соснин перечислил полный список дорожных объектов, отремонтированных в этом году. Ремонт включил ремонт покрытия проезжей части и нанесение дорожной разметки.
В Ленинском районе обновили участки на ул. Луначарского от ул. Попова до ул. Куйбышева, на ул. Горького от ул. Пушкина до ул. Ленина, на ул. Матросова от ул. Окулова до ул. Монастырской, на ул. Парковой от ул. Достоевского до ул. Екатерининской, на ул. Екатерининской от ул. Горького до дома № 48. Общая площадь дорожного ремонта составила 9 тыс. кв. метров.
В Дзержинском районе завершили ремонт участков на ул. Екатерининской от площади Гайдара до ул. Плеханова, на ул. Петропавловской от дома № 105А до ул. Крисанова, на ул. Плеханова от ул. Ленина до ул. Екатерининской. Площадь отремонтированных участков — около 18 тыс. кв. метров.
В Свердловском районе на обновленном участке ул. Малышева от ул. 25 Октября до ул. Горького уложили новый асфальт, обустроили парковки и пешеходные дорожки. Общая площадь участка составила более 2 тыс. кв. метров. В этом районе Перми также провели дорожные работы на ул. Революции от Центрального рынка до ул. Куйбышева.
«В текущем дорожном сезоне городские власти планируют обновить более 1 млн кв. метров дорог. В их число войдут 12 объектов на средства нацпроекта “Безопасные качественные дороги”, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным», — отметил в своем телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин.