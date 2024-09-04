Топ-менеджеру «Гортранса» в Екатеринбурге продлили арест

Напомним, что топ-менеджеров ЕМУП «Гортранс» Екатеринбурга Хабарова и Фурсика обвиняют во взяточничестве. На протяжении долгих лет «Гортранс» копил многомиллионные долги перед поставщиками электроэнергии. К концу 2023 года перевозчик задолжал страховым компаниям и налоговой. Вследствие этого ФНС на время даже блокировала счета «Гортранса».