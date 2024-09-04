Топ-менеджеру «Гортранса» в Екатеринбурге продлили арест

Такое решение принял Свердловский областной суд. Накануне арест на такой же срок продлили ведущему инженеру материально-технического снабжения Дмитрию Фурсику.
Адвокаты просили изменить подзащитному меру пресечения на более мягкую. «Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений по существу», — говорится в сообщении.
Напомним, что топ-менеджеров ЕМУП «Гортранс» Екатеринбурга Хабарова и Фурсика обвиняют во взяточничестве. На протяжении долгих лет «Гортранс» копил многомиллионные долги перед поставщиками электроэнергии. К концу 2023 года перевозчик задолжал страховым компаниям и налоговой. Вследствие этого ФНС на время даже блокировала счета «Гортранса».
В декабре 2023 года администрация Екатеринбурга пообещала направить 94 млн рублей на покрытие долгов муниципального «Гортранса». Начальник департамента финансов Анна Турунцева указала тогда, что текущая задолженность предприятия — 260 млн рублей. Для решения долговых проблем перевозчика и сокращения дефицита кадров администрация Екатеринбурга запустила транспортную реформу.