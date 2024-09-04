Красноярский аэропорт планирует закупить защиту от беспилотников. Соответствующий тендер был опубликован на портале госзакупок.
Руководство воздушной гавани планирует приобрести оборудование для обнаружения и подавления БПЛА (беспилотный летательный аппарат) в виде детекторов и антидроновых ружей. Начальная стоимость контракта составляет 882 тысячи рублей.
Отметим, что похожий тендер на портале разместили и представители аэропорта Южно-Сахалинска. Они планируют купить комплекс обнаружения и противодействия БПЛА с радиолокационной оптической системой и другим сопутствующим оборудованием за 294 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Красноярска открыли обновлённый грузовой терминал. Общая площадь помещения составляет 2 220 кв. метров.