Красноярский аэропорт планирует закупить защиту от беспилотников

Отметим, что похожий тендер на портале разместили и представители аэропорта Южно-Сахалинска. Они планируют купить комплекс обнаружения и противодействия БПЛА с радиолокационной оптической системой и другим сопутствующим оборудованием за 294 миллиона рублей.