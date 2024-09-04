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Собянин объявил об открытии дороги от Большой Филевской улицы до ТТК

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о запуске движения на участке от ул. Большая Филевская до Третьего транспортного кольца (ТТК).

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«Запустили движение на участке от ул. Большая Филевская до ТТК. Дорога длиной больше 3 км идет вдоль набережной Москвы-реки. Она связывает новые жилые кварталы, транспортные и социальные объекты в Дорогомилово и Филевском Парке», — написал Собянин.

Он уточнил, что до конца 2024 года будут достроены на участке два очистных сооружения и путепровод для комфортного съезда с ТТК и Проектируемого проезда № 1033 к штаб-квартире «Сбера».

Также в сентябре закончат реконструкцию Проектируемого проезда № 2017 на участке от ул. Большая Филевская до Новофилевского проезда.

«Обе дороги позволят комфортно добираться от ТТК до проспекта Багратиона и Национального космического центра, развивать жилые и промышленные зоны вдоль набережной Москвы-реки», — отметил мэр.

строительство
Собянин Сергей