Собянин объявил об открытии дороги от Большой Филевской улицы до ТТК

«Запустили движение на участке от ул. Большая Филевская до ТТК. Дорога длиной больше 3 км идет вдоль набережной Москвы-реки. Она связывает новые жилые кварталы, транспортные и социальные объекты в Дорогомилово и Филевском Парке», — написал Собянин.
Он уточнил, что до конца 2024 года будут достроены на участке два очистных сооружения и путепровод для комфортного съезда с ТТК и Проектируемого проезда № 1033 к штаб-квартире «Сбера».
Также в сентябре закончат реконструкцию Проектируемого проезда № 2017 на участке от ул. Большая Филевская до Новофилевского проезда.
«Обе дороги позволят комфортно добираться от ТТК до проспекта Багратиона и Национального космического центра, развивать жилые и промышленные зоны вдоль набережной Москвы-реки», — отметил мэр.