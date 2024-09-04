Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские коровы стали давать больше молока

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Калининградской области на конец июля 2024 года составило 169,3 тыс.голов (на 0,7% меньше, чем в предыдущем году).

Источник: Kaliningradnews

Поголовье коров увеличилось на 0,8%, овец и коз — на 0,5%, свиней — на 5,9%, птицы — на 4,3%.

В январе-июле 2024 года произведено 79,5 тыс. тонн скота и птицы на убой, 143,8 тыс. тонн молока, 185 млн штук яиц. Удельный вес хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общем объеме производства скота и птицы составил 5,4%, молока — 30,5%.

В сельскохозяйственных организациях Калининградской области производство скота и птицы на убой увеличилось на 10,7%, молока — на 7,5%.

Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях в январе-июле 2024 года составили 6140 кг (на 9% больше, чем в 2023 году), яйценоскость кур-несушек — 188 яиц (на 1 яйцо больше, чем в 2023 году), указывает Калининградстат.

сельское хозяйство