Калининградские коровы стали давать больше молока

Поголовье коров увеличилось на 0,8%, овец и коз — на 0,5%, свиней — на 5,9%, птицы — на 4,3%.
В январе-июле 2024 года произведено 79,5 тыс. тонн скота и птицы на убой, 143,8 тыс. тонн молока, 185 млн штук яиц. Удельный вес хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общем объеме производства скота и птицы составил 5,4%, молока — 30,5%.
В сельскохозяйственных организациях Калининградской области производство скота и птицы на убой увеличилось на 10,7%, молока — на 7,5%.
Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях в январе-июле 2024 года составили 6140 кг (на 9% больше, чем в 2023 году), яйценоскость кур-несушек — 188 яиц (на 1 яйцо больше, чем в 2023 году), указывает Калининградстат.