Калининградские коровы стали давать больше молока

Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях в январе-июле 2024 года составили 6140 кг (на 9% больше, чем в 2023 году), яйценоскость кур-несушек — 188 яиц (на 1 яйцо больше, чем в 2023 году), указывает Калининградстат.