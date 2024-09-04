«Газета.Ru» назвала семь китайских иномарок по цене Lada Vesta

При этом с длиной в 4825 мм и колесной базой в 2800 мм по габаритам этот автомобиль сравним с некогда популярным в России корейским кроссовером Hyundai Santa Fe. В ходе адаптации для российского рынка у VGV была перекалибрована подвеска и изменены алгоритмы работы двигателей. Автомобиль получил подогревы сидений, лобового стекла, руля и форсунок омывателя. Полного привода у этого автомобиля нет, зато дорожный клиренс составляет внушительные 200 мм.