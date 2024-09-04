В Новосибирской области запущен новый электропоезд

Это уже пятый электропоезд данной серии, введенный в эксплуатацию в Новосибирской области в 2024 году. В декабре ожидается поступление еще одного поезда этой модификации. Таким образом, к концу 2024 года в регионе будет работать 13 современных электропоездов, что составит 35% от общего числа пригородных составов.