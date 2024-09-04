В Новосибирске резко подорожали платные образовательные услуги — рост до 25%

«Дочь занимается французским языком с репетитором. В прошлом учебном году один час занятий стоил 1000 рублей. В этом году учитель подняла цену до 1200, извинившись и сказав, что жизнь дорожает, — рассказала BFM-Новосибирск жительница Новосибирска Валентина Симонова. — В языковой школе, куда ходит младший сын на занятия по английском языку, тоже в индивидуальном порядке, урок подорожал на 400 рублей. Я посчитала, это на 22% больше, чем было. С одном стороны, все понятно и это наш выбор — заниматься дополнительно и платить за это. Но с другой стороны — школы давно уже не дают знаний в достаточном объеме и для большинства семей это обязательные расходы».