В Новосибирске резко подорожали платные образовательные услуги — рост до 25%

В сентябре 2024 года коммерческие образовательные центры и репетиторы выставили новые прайсы на свои услуги. Практически все подняли цены. BFM-Новосибирск провел опрос среди родителей детей школьного возраста и узнал, насколько вырастут их траты на образование.
Изучение иностранных языков, согласно данным редакции, подорожало в среднем на 22−25%. Языковые школы и педагоги, оказывающие услуги в частном порядке объясняют новые расценки общей инфляцией.
«Дочь занимается французским языком с репетитором. В прошлом учебном году один час занятий стоил 1000 рублей. В этом году учитель подняла цену до 1200, извинившись и сказав, что жизнь дорожает, — рассказала BFM-Новосибирск жительница Новосибирска Валентина Симонова. — В языковой школе, куда ходит младший сын на занятия по английском языку, тоже в индивидуальном порядке, урок подорожал на 400 рублей. Я посчитала, это на 22% больше, чем было. С одном стороны, все понятно и это наш выбор — заниматься дополнительно и платить за это. Но с другой стороны — школы давно уже не дают знаний в достаточном объеме и для большинства семей это обязательные расходы».
Центры по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ тоже подняли цены. Рост от 11% до 20%. Занятия в студиях роботехники и программирования стали дороже в среднем на 15%.
«В прошлом учебном году в школе роботехники за месяц занятий мы платили 5600 рублей. 2 сентября нам выслали новый прайс — теперь месяц стоит 6400. — говорит Артем Дортман. — Пока ходить будем, сын любит робототехнику. Но если честно, уже подумываю, от чего бы отказаться. Есть еще спорт и музыка, и за это мы тоже платим. И везде рост цен. Зарплаты такими темпами, к сожалению, не растут».
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал, что темпы инфляции в Новосибирской области выше, чем в Сибири и в целом по стране.