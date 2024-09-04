Жилья станет меньше: на ВЭФ обсудили изменение нацпроекта по строительству

Во Владивостоке сейчас проходит Восточный экономический форум. На нем заместитель главы министерства строительства Никита Стасишин рассказал о том, что станет с нацпроектом «Жилье и городская среда» из-за отмены льготных ипотек и политики Центробанка. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Проект «Жилье и городская среда» предполагает ввод 120 миллионов квадратных метров жилья по всей России с 2029 года. Но после отмены нескольких программ льготных ипотек продажи квартир сильно упали.
Чиновник рассказал, что уже в 2026 году в России сократится ввод жилья. Из-за роста ключевой ставки для застройщиков изменились ставки проектного финансирования, из-за чего им становится менее выгодно строить новые жилые комплексы. Уже в июле, по данным ДОМ.РФ, показатель выведенных на рынок проектов снизился до 7%.