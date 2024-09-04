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Жилья станет меньше: на ВЭФ обсудили изменение нацпроекта по строительству

На ВЭФ заявили, что один из ключевых нацпроектов под угрозой.

Во Владивостоке сейчас проходит Восточный экономический форум. На нем заместитель главы министерства строительства Никита Стасишин рассказал о том, что станет с нацпроектом «Жилье и городская среда» из-за отмены льготных ипотек и политики Центробанка. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Проект «Жилье и городская среда» предполагает ввод 120 миллионов квадратных метров жилья по всей России с 2029 года. Но после отмены нескольких программ льготных ипотек продажи квартир сильно упали.

Чиновник рассказал, что уже в 2026 году в России сократится ввод жилья. Из-за роста ключевой ставки для застройщиков изменились ставки проектного финансирования, из-за чего им становится менее выгодно строить новые жилые комплексы. Уже в июле, по данным ДОМ.РФ, показатель выведенных на рынок проектов снизился до 7%.

недвижимость