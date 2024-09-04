В дальневосточных вузах будут развивать передовые образовательные проекты

Соглашение подписали АНО «ЦРО “Интеграция” и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Целью соглашения является совместное создание экосистемы для интеграции вузов Дальневосточного федерального округа, а также трансфер передовых компетенций в систему образования Дальнего Востока и ее продвижение. Кроме этого, стороны намерены реализовывать отдельные проекты в области ранней профессиональной ориентации, разработанные с учетом локальных особенностей дальневосточного региона.
«Университеты Дальнего Востока становятся центрами притяжения и развития компетенций как для молодых людей, так и специалистов, желающих изменить или ускорить движение по карьерной лестнице. Совместная деятельность АНО “ЦРО “Интеграция” и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики позволит реализовать передовые образовательные проекты и сократить отток кадров с Дальнего Востока”, — отметил генеральный директор АНО “ЦРО “Интеграция” Владимир Авдеенко.
«Для того, чтобы системно работать с вузами Дальневосточного федерального округа, объединить их научный и исследовательский потенциал, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики совместно с “Интеграцией” планирует использовать лучшие мировые практики и доказавшие эффективность инструменты. Особенно важным это представляется сейчас, когда Дальний Восток и Арктика сталкиваются с оттоком молодых людей в другие регионы. Дальневосточные университеты трансформируются в социальные хабы и будут вносить огромный вклад в развитие региона, предлагая студентам, выпускникам, ученым самые разные жизненные траектории и поддерживая их реализацию», — в свою очередь сказал исполнительный директор по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Гасан Гасанбалаев.
АНО «Центр развития образования “Интеграция” создано в 2023 году при поддержке компании “Иннопрактика”. АНО “ЦРО “Интеграция” содействует переходу высшего российского образования к модели “Университет 3.0” и развивает инициативы, направленные на формирование системы раннего аграрного образования.
Восточный экономический форум проходит