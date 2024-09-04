В дальневосточных вузах будут развивать передовые образовательные проекты

«Для того, чтобы системно работать с вузами Дальневосточного федерального округа, объединить их научный и исследовательский потенциал, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики совместно с “Интеграцией” планирует использовать лучшие мировые практики и доказавшие эффективность инструменты. Особенно важным это представляется сейчас, когда Дальний Восток и Арктика сталкиваются с оттоком молодых людей в другие регионы. Дальневосточные университеты трансформируются в социальные хабы и будут вносить огромный вклад в развитие региона, предлагая студентам, выпускникам, ученым самые разные жизненные траектории и поддерживая их реализацию», — в свою очередь сказал исполнительный директор по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Гасан Гасанбалаев.