Малик Гайсин продал блокирующий пакет акций одной из своих компаний

Одновременно Ленинский райсуд Екатеринбурга рассматривает уголовное дело в отношении бизнесмена по ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение). По версии следствия, в период с 2016 по 2018 год Малик Гайсин выдал займы подконтрольным ему компаниям и причинил ущерб заводу «Исеть» на 333 млн руб. В период с 2018 по 2019 год он предположительно передал таким образом еще около 52 млн руб.