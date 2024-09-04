Более 170 домов в Красноярске перешли на экологичное отопление

Всего от жителей краевого центра в «Красноярсккрайгаз» поступило свыше тысячи заявок для перевода на газовое отопление. С 2022 года экологичное оборудование установили в 366 домовладениях: 23 газгольдера — в 2022 году, 170 — в 2023 году, 173 — в текущем году. До начала отопительного сезона еще семь домовладений перейдут на газовое отопление.