Более 170 домов в Красноярске перешли на экологичное отопление

Всего от жителей краевого центра в «Красноярсккрайгаз» поступило свыше тысячи заявок для перевода на газовое отопление. С 2022 года экологичное оборудование установили в 366 домовладениях: 23 газгольдера — в 2022 году, 170 — в 2023 году, 173 — в текущем году. До начала отопительного сезона еще семь домовладений перейдут на газовое отопление.
«Обычный котел печного отопления за год выбрасывает в атмосферу населенного пункта 1,3 тонны загрязняющих веществ. Газовое отопление — 0,1 тонны. Разница получается больше, чем в 10 раз. Экологический эффект очевиден. Прорабатываем вопрос продолжить реализацию этой программы и на следующий год», — рассказал министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.
Работа идет в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». На 2024 год из федерального бюджета на эти цели выделено 176 млн рублей.
Для жителей установка бесплатна, они оплачивают только топливо. «В пределах земельного участка специалисты устанавливают ёмкость для сжиженного углеводородного газа, монтируют системы отопления, приборы учёта и газопровод», — пояснили в «Красноярсккрайгаза».
В рамках нацпроекта «Экология» помимо перевода домовладений на отопление сжиженным газом в Красноярске продолжается установка автоматизированных твердотопливных котлов и переподключению частного сектора на электроотопление. Проект действует для улучшения качества атмосферного воздуха.