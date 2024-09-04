На ВЭФ обсудили значение биотехнологий в развитии производства в России

Как считает спикер, в настоящее время именно университеты Дальнего Востока становятся центрами притяжения и развития компетенций как для молодых людей, так и специалистов, желающих изменить или ускорить движение по карьерной лестнице. Поэтому АНО «ЦРО “Интеграция” и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на полях ВЭФ подписали соглашение, целью которого является совместное создание экосистемы для интеграции вузов Дальневосточного федерального округа, а также трансфер передовых компетенций в систему образования Дальнего Востока и ее продвижение. Кроме этого, стороны намерены реализовывать отдельные проекты в области ранней профессиональной ориентации, разработанные с учетом локальных особенностей дальневосточного региона.