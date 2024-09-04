На ВЭФ обсудили значение биотехнологий в развитии производства в России

На сессии выступил заместитель исполнительного директора — директор по агробиотехнологиям компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко. Он рассказал, от каких факторов сейчас зависит обеспечение устойчивости АПК России и какую роль в формировании технологического суверенитета играют университеты Дальнего Востока.
«Сохранение устойчивости АПК в текущих условиях требует подхода, направленного на выстраивание всей системы развития агробиотехнологий. В 2020 году закончилось действие “Комплексной программы по развитию биотехнологий до 2020 года” (“Био 2020”). Перезапуск этой программы (“Био2030”) с акцентом на импортозамещение в критических для АПК подотраслях, разработкой алгоритма трансфера биологических технологий в Россию и системных мер поддержки отечественной науки, а также создание межведомственной платформы, координирующей реализацию этой программы, позволит достичь этой цели», — отметил Авдеенко.
Компания «Иннопрактика» предоставляет и развивает условия для создания российских эффективных биотехнологических разработок и решений, подчеркнул спикер.
«Начиная с 2020 года мы реализуем проект “Иннагро”, цель которого — внедрение биометода в производственную практику российских аграрных компаний и создание новых биологических и экологически безопасных препаратов», — добавил он.
По словам Авдеенко, отдельное внимание «Иннопрактика» уделяет содействию в подготовке специалистов, которые создают новые биотехнологии и решения в области сельскохозяйственной генетики и селекции.
«Так, в 2023 году при поддержке компании “Иннопрактика” создано АНО “Центр развития образования “Интеграция”. АНО “Интеграция” развивает инициативы, направленные на формирование новых подходов к аграрному образованию, поскольку от тех специалистов, которые приходят в АПК и создают новые технологии, зависит продовольственная безопасность страны. Отдельное внимание мы уделяем работе с университетами Дальнего Востока”, — сказал Авдеенко.
Как считает спикер, в настоящее время именно университеты Дальнего Востока становятся центрами притяжения и развития компетенций как для молодых людей, так и специалистов, желающих изменить или ускорить движение по карьерной лестнице. Поэтому АНО «ЦРО “Интеграция” и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на полях ВЭФ подписали соглашение, целью которого является совместное создание экосистемы для интеграции вузов Дальневосточного федерального округа, а также трансфер передовых компетенций в систему образования Дальнего Востока и ее продвижение. Кроме этого, стороны намерены реализовывать отдельные проекты в области ранней профессиональной ориентации, разработанные с учетом локальных особенностей дальневосточного региона.
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