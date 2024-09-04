Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону

Все жилые дома и значимые социальные объекты в столице подготовили к отопительному сезону в установленный срок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, 8,5 тысячи объектов социальной сферы и 30,8 тысячи административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены до 25 августа», — отметил Петр Бирюков.
Подготовка к осенне-зимнему периоду началась в конце апреля, сразу после отключения отопления. В течение почти четырех месяцев специалисты ПАО «МОЭК» проводили гидравлические и температурные испытания тепловых сетей протяженностью более 18 тысяч километров, что позволило выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать.
Кроме того, организовали масштабную подготовку 13 тепловых электростанций, 38 районных и 44 квартальных тепловых станций и 97 малых котельных. Все системы и оборудование тщательно проверили, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в сезон.
Специалисты выполнили регламентные работы, затронувшие почти 130 тысяч километров электрических, 8,9 тысячи километров газовых, около 13 тысячах километров водопроводных и 9,5 тысячи километров канализационных сетей. Было сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы техникой и материалами.