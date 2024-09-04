Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону

«Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, 8,5 тысячи объектов социальной сферы и 30,8 тысячи административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены до 25 августа», — отметил Петр Бирюков.