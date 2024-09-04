Иркутская область заключила Соглашение о развитии беспилотной авиации

В рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября, делегация Иркутской области проводит различные деловые встречи и подписывает соглашения о сотрудничестве с государственными и коммерческими структурами. Так, сегодня одним из таких документов стало соглашение о развитии беспилотной авиации, которое подписали губернатор Приангарья Игорь Кобзев и генеральный директор АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгений Дитрих.