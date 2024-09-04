Иркутская область заключила Соглашение о развитии беспилотной авиации

В рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября, делегация Иркутской области проводит различные деловые встречи и подписывает соглашения о сотрудничестве с государственными и коммерческими структурами. Так, сегодня одним из таких документов стало соглашение о развитии беспилотной авиации, которое подписали губернатор Приангарья Игорь Кобзев и генеральный директор АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгений Дитрих.
— Иркутская область активно включается в реализацию национального проекта «Беспилотные авиационные системы», — отметил Игорь Кобзев. — С его помощью в регионе планируется вести доставку грузов, почты, медикаментов в населенные пункты с низкой транспортной доступностью.
Как рассказал глава региона, на территории Приангарья уже есть практика применения беспилотников: используются они для авиапатрулирования лесов, идет обучение студентов производству и пользованию БПЛА, планируется строительство специальных посадочных площадок.
В рамках соглашения планируется внедрять новые технологии в такие сферы, как аэрофотосъемка, перевозка грузов, тушение пожаров и другие. В данном случае компания выступает как эксперт в области производства и использования подобных аппаратов. Такой опыт поможет быстрее и эффективнее внедрить новые технологии в гражданские отрасли.