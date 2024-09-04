Авито Работа поможет Приморскому рынку занятости

4 сентября 2024 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) (16+) Авито Работа и Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве в развитии возможностей для людей в поисках работы и компаний-работодателей, сообщат ИА PrimaMedia.
Цель соглашения — помощь безработным и соискателям в поиске подходящих вакансий, а также содействие работодателям в подборе нужных специалистов. Особое внимание будет уделено реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Приморского края.
Как подчеркнул министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий, такое сотрудничество позволит содействовать развитию экономики Приморья.
«Экономика без квалифицированных кадров невозможна. Благодаря нашему партнерству мы будем подбирать кадры, в которых нуждается Приморский край, и приглашать работать в наш регион, в том числе из других субъектов России. Правительство Приморья при поддержке федеральных ведомств будет давать таким специалистам максимальные возможности для того, чтобы они могли здесь себя реализовать», — сказал глава ведомства.
«Рынок труда сейчас очень напряженный, конкуренция за сотрудников продолжает расти практически во всех отраслях. В этой ситуации совместные проекты с Министерством могут существенно увеличить скорость реализации программ занятости, улучшить качество подбора и привлечь талантливых людей на Дальний Восток. Как платформа, внутри которой большие объемы данных, прежде всего мы можем снабжать Правительство Приморского края аналитикой и предоставить доступ к нашим базам резюме и вакансий. Кроме того, вместе мы планируем реализацию мероприятий, направленных на повышение активности соискателей и на работу с компаниями по подбору и обучению сотрудников», — прокомментировал Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы.
Стороны договорились помогать приморским соискателям найти подходящие вакансии и содействовать работодателям региона в подборе нужных специалистов. В ходе реализация соглашения особое внимание будет уделяться мероприятиям по снижению напряженности на рынке труда Приморского края и популяризации промышленных профессий на территории региона.
Напомним, что с 3 по 6 сентября в ДВФУ проходит IX Восточный экономический форум (16+), тема которого в этом году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». В рамках мероприятия Владивосток посетил президент РФ Владимир Путин.