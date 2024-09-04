«Просто мужчины мыслят миллионами»: Татьяна Бакальчук назвала свои факторы успеха

«Мы более креативные и более ответственные и при этом менее требовательные к себе. Когда мужчина делает бизнес, он мыслит миллионами, а девушки и женщины определяют себе достаточно невысокий порог. А если у женщины что-то не получится, она не будет заниматься самобичеванием, говорить себе: “Воот, у меня что-то не получилось”. Ну не получилось, так не получилось. И это правильно, потому что она может реализоваться и как мама, как жена, и ей достаточно этого. И это такой приятный бонус, если она еще успешно состоится и как бизнесвумен».