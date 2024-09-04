«Просто мужчины мыслят миллионами»: Татьяна Бакальчук назвала свои факторы успеха

Восточный экономический форум во Владивостоке собрал на одной площадке многих известных российских предпринимателей, среди которых и основатель Wildberries Татьяна Бакальчук. На сессии ВЭФ «Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике» бизнесвумен поделилась секретами своего успеха, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Татьяна Бакальчук рассказала присутствующим, что на площадке Wildberries 56 процентов предпринимателей — женщины, а 14 процентов из них — девушки моложе 25 лет. Она отметила, что предпринимательство стремительно молодеет, и это радует.
Общая формула успеха женщин-предпринимателей, по мнению владелицы крупного маркетплейса, заключается вот в чем:
«Мы более креативные и более ответственные и при этом менее требовательные к себе. Когда мужчина делает бизнес, он мыслит миллионами, а девушки и женщины определяют себе достаточно невысокий порог. А если у женщины что-то не получится, она не будет заниматься самобичеванием, говорить себе: “Воот, у меня что-то не получилось”. Ну не получилось, так не получилось. И это правильно, потому что она может реализоваться и как мама, как жена, и ей достаточно этого. И это такой приятный бонус, если она еще успешно состоится и как бизнесвумен».
Бизнес-леди также рассказала, что, когда впервые задумалась о создании интернет-магазина, у нее не было завышенных ожиданий. Она работала над простой задачей — нужно заработать деньги для того, чтобы обеспечить семью. В то время бизнес мужа находился не в самой успешной стадии, и Татьяна хотела восполнить семейный бюджет.
«Ни о каких миллиардах и первых местах в списке Forbes я не мыслила, и это мне помогло. А потом, когда у меня начало получаться, я попросила свою маму помочь мне с воспитанием детей. И первых четырех детей мне мама успешно помогала воспитывать. Сейчас у нас еще и няня», — поделилась Татьяна Бакальчук.
По словам Бакальчук, для женщины создание товаров и работа в качестве продавца на маркетплейсе — это как раз возможность совмещать в себе роли хранительницы семейного очага и бизнес-леди.
Напомним, что Бакальчук возглавляет список богатейших женщин России. Ее состояние оценивается в 5,5 миллиарда долларов.