Трутнев доложил Путину о высоких показателях развития Дальнего Востока

«Уже третий год подряд базовые показатели развития макрорегиона существенно превышают среднероссийский уровень. Это такие показатели, как инвестиции в основной капитал, объем строительных работ, ввод жилья, выручка организаций, объемы добычи полезных ископаемых», — сказал Трутнев.
По его данным, за последние 10 лет в регион пришло 4,2 трлн рублей частных инвестиций, в частности — 800 млрд за год с момента проведения предыдущего ВЭФ. Кроме того, было введено в эксплуатацию 152 предприятия и создано 18 тыс. рабочих мест, уточнил полпред.
Ранее в этот день гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин сообщил на ВЭФ, что компания инвестирует свыше 600 млрд рублей в развитие инфраструктуры Дальнего Востока. С 2024-го по 2029 год будет введено в эксплуатацию более 8,5 тыс. км линий электропередачи и почти 4,5 тыс. МВА трансформаторной мощности.
В свою очередь, замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин отметил, что на данный момент уже распродано примерно 40% строящегося на Дальнем Востоке жилья с горизонтом ввода до конца 2026 — I квартала 2027 года.
ВЭФ-2024 проходит