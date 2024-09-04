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Трутнев доложил Путину о высоких показателях развития Дальнего Востока

Базовые показатели развития Дальнего Востока уже третий год подряд значительно превышают общероссийские. Об этом 3 сентября доложил президенту России Владимиру Путину его полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Источник: РИА "Новости"

«Уже третий год подряд базовые показатели развития макрорегиона существенно превышают среднероссийский уровень. Это такие показатели, как инвестиции в основной капитал, объем строительных работ, ввод жилья, выручка организаций, объемы добычи полезных ископаемых», — сказал Трутнев.

По его данным, за последние 10 лет в регион пришло 4,2 трлн рублей частных инвестиций, в частности — 800 млрд за год с момента проведения предыдущего ВЭФ. Кроме того, было введено в эксплуатацию 152 предприятия и создано 18 тыс. рабочих мест, уточнил полпред.

Ранее в этот день гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин сообщил на ВЭФ, что компания инвестирует свыше 600 млрд рублей в развитие инфраструктуры Дальнего Востока. С 2024-го по 2029 год будет введено в эксплуатацию более 8,5 тыс. км линий электропередачи и почти 4,5 тыс. МВА трансформаторной мощности.

В свою очередь, замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин отметил, что на данный момент уже распродано примерно 40% строящегося на Дальнем Востоке жилья с горизонтом ввода до конца 2026 — I квартала 2027 года.

ВЭФ-2024 проходит 3—6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор — Фонд Росконгресс. В этом году основная тема форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В первый день ВЭФ свои достижения представили 11 дальневосточных регионов.

Путин Владимир