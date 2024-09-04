Трутнев доложил Путину о высоких показателях развития Дальнего Востока

По его данным, за последние 10 лет в регион пришло 4,2 трлн рублей частных инвестиций, в частности — 800 млрд за год с момента проведения предыдущего ВЭФ. Кроме того, было введено в эксплуатацию 152 предприятия и создано 18 тыс. рабочих мест, уточнил полпред.