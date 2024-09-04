Капитальный ремонт фасадов в четырех домах в Петербурге провели с нарушениями

Речь идет о домах по адресам: Лиговский проспект, 160Б, улица Воронежская, 83, улица Боровая, 88, улица Будапештская, 23к1. Установлено, что в них некачественно выполнили работы по монтажу карнизов и водосточных систем, очистке оконных заполнений после окраски, провели некачественную отделку цоколей, допустили повреждения отделочных слоев балконов, архитектурных элементов фасада и арок зданий.