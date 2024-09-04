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Капитальный ремонт фасадов в четырех домах в Петербурге провели с нарушениями

Установлено, что в них некачественно выполнили работы по монтажу карнизов и водосточных систем.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга выявила нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 4 сентября.

Речь идет о домах по адресам: Лиговский проспект, 160Б, улица Воронежская, 83, улица Боровая, 88, улица Будапештская, 23к1. Установлено, что в них некачественно выполнили работы по монтажу карнизов и водосточных систем, очистке оконных заполнений после окраски, провели некачественную отделку цоколей, допустили повреждения отделочных слоев балконов, архитектурных элементов фасада и арок зданий.

В целях устранения нарушений руководителю регионального оператора работ по капитальному ремонту внесено представление, рассмотрение которого поставлено на контроль.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что реставрация исторического дома на Невском проспекте подходит к концу.

недвижимость