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У казанского авиазавода заказали еще 41 самолет Ту-214

Они поступят в авиапарки российских компаний с 2027 по 2032 год.

У Казанского авиазавода закупят 41 самолет Ту-214.

Они поступят в авиапарки российских компаний с 2027 по 2032 год. Кроме Ту-214 в сделку вошли 132 лайнера SJ-100 и 65 Ил-114−300. Всего 238 штук.

Евгений Дитрих, генеральный директор ГТЛК, прокомментировал, что компания выступает базовым поставщиком для региональной авиации и видит большой запрос перевозчиков на отечественные самолеты современных модификаций.

Авиаперевозчикам могут предоставить льготную лизинговую ставку за счет средств Фонда национального благосостояния. Количество самолетов может измениться в соответствии с Комплексной программой развития авиационной отрасли РФ до 2030 года.

Ранее в Казани объяснили, почему до сих пор не налажено производство Ту-214.