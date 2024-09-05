В Крыму оценили качество ячменя

«Если в 2023 году 97,8 процентов обследованного ячменя было отнесено к 3 классу (всего было обследовано порядка 340 тыс. тонн), то в 2024 году ситуация существенно улучшилась. В этом году 18 процентов обследованного ячменя относится к 1 классу, а 3,4 процента — ко 2 классу», — приводит слова Рюмшина пресс-служба ведомства.