Драйвер развития: Мега-курорт на юге Приморья обсудили на ВЭФ

«Там пляжный сезон длиннее, чем в других наших муниципалитетах, а температура воды и воздуха на два-три градуса выше, чем во Владивостоке и Находке. Туристы полюбили эти места и ездят туда из года в год. Вопросы инфраструктуры нужно решать, и мы будем их решать, предусматривая на эти цели средства в региональном бюджете и привлекая средства из федерального бюджета», — рассказала на секции председатель правительства, первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина.