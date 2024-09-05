Драйвер развития: Мега-курорт на юге Приморья обсудили на ВЭФ

Развитие одной из главных природных и исторических жемчужин Приморья, Хасанского округа, обсудили 4 сентября на полях ВЭФ. Здесь уже в 2028 году откроется первая очередь круглогодичного курорта на 750 номеров, а к 2031 году курорт сможет ежегодно принимать полмиллиона туристов — прозвучало на организованной правительством края региональной секции «Территория трех границ: Хасан как новый драйвер развития юга Дальнего Востока». Мероприятие посетил корреспондент «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Круглогодичный курорт разместится в бухте Алеут в районе Зарубино на площади 175 гектаров. Место это поистине уникальное для Приморья. Здесь раскинулся песчаный пляж протяженностью больше полутора километров и шириной от 50 до 100 метров, в окружении невероятно красивых бухт, сопок и кекур. Совсем рядом от будущего курорта находятся национальный парк «Земля Леопарда» и Дальневосточный морской заповедник с самым южным островом России — Фуругельма, где обитают киты, тюлени-ларги и многочисленные виды водоплавающих птиц.
«Там пляжный сезон длиннее, чем в других наших муниципалитетах, а температура воды и воздуха на два-три градуса выше, чем во Владивостоке и Находке. Туристы полюбили эти места и ездят туда из года в год. Вопросы инфраструктуры нужно решать, и мы будем их решать, предусматривая на эти цели средства в региональном бюджете и привлекая средства из федерального бюджета», — рассказала на секции председатель правительства, первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина.
Ну и не нужно забывать, что в этом месте сходятся границы сразу трех государств — России, Китая и Корейской Народно-Демократической Республики и турист с одной точки может увидеть территории обоих соседних государств. Здесь же 86 лет назад гремели ожесточенные бои по освобождению хасанщины от вторгшихся японских милитаристов, то есть, это еще и место воинской славы России.
Неудивительно, что именно это место было выбрано в качестве строительства круглогодичного мега-курорта международного уровня в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.
Масштабы его впечатляют — общий номерной фонд его составит 3800 номеров, что позволит ежегодно принимать больше 500 тысяч гостей. Также на курорте появится аквапарк с открытыми подогреваемыми бассейнами, которыми можно будет пользоваться круглогодично, медицинский центр, рыбный рынок, банные комплексы, школа водных видов спорта, медицинский центр, многофункциональный центр для проведения концертов и различных мероприятий. По вершинам сопок, окружающих курорт, проложат 13-километровую трекинговую тропу, позволяющую увидеть все красоты Хасана.
В создание курорта инвестор вложит 30 миллиардов рублей. В свою очередь, правительство Приморья выделит средства на развитие инфраструктуры — дорог, электроснабжения, коммунальных систем. Они заложены в текущий и следующий трехлетние бюджеты региона, и гарантированно окупят себя. Круглогодичный курорт позволит создать, по самым скромным оценкам, 2,5 тысячи рабочих мест и получать 4,8 миллиардов рублей налогов и прочих поступлений в бюджеты всех уровней.
Но налоги — это даже не самое главное. Важнее то, что создание круглогодичного курорта станет одним из драйверов развития юго-запада Приморья, стимулируя развитие смежных территорий и отраслей в сфере обслуживания туристов.
«Он даст стремительный импульс развитию малого и среднего предпринимательства, улучшит условия проживания приморцев. То, что сегодня составляет трудности для туристов, представляет собой возможности для бизнеса, который Приморье поддерживает. Перед нами стоит важная и ответственная задача: всем вместе работать над тем, чтобы юг Приморья — Хасанский округ — стал единой современной курортной территорией, которая круглый год будет принимать туристов из всех регионов России и зарубежных стран», — отметил в приветствии участникам секции губернатор Приморья Олег Кожемяко.