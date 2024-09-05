Новый таможенно-логистический комплекс построят в Приморье

На полях ВЭФ-2024 (16+) состоялось подписание соглашения между компанией «Дальневосточные технологии», КРДВ Приморье и администрацией Лесозаводского городского округа о реализации проекта по созданию комплексной таможенно-логистической инфраструктуры. В рамках проекта предусматривается строительство железнодорожного и автомобильного таможенно-логистических терминалов, сообщает ИА PrimaMedia.
«Учитывая особенности логистической отрасли, каждый инвестиционный проект требует поиска экономического баланса между властью, бизнесом и потребителями. Мы видим интерес бизнеса к проектам в сфере логистики и активно поддерживаем компании, которые готовы участвовать собственными инвестициями в развитии региона. Создание таможенно-логистической инфраструктуры отвечает запросам текущей политической и экономической ситуации между Россией и Китаем», — отметил директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев.
Инвестор намерен построить железнодорожный таможенно-логистический терминал с двумя ж/д тупиками протяжённостью 360 м и 270 м, универсальной погрузо-разгрузочной зоной площадью 2,3 га, газоналивной площадкой площадью 5,8 тысяч кв. м, контейнерным терминалом с выделенной постоянной зоной таможенного контроля (ПЗТК) общей площадью 20,9 га, а также таможенно-логистический терминал для легкового и грузового автотранспорта, где будут размещены ПЗТК общей площадью 15,9 га, гостиница, кафе, магазин розничной торговли и автостоянка. Общий объём вложений в проект составит 2,4 млрд рублей, будет создано 190 рабочих мест.
Напомним, в Приморье появится новый птицеводческий комплекс и будет расширено текущее производство Уссурийской птицефабрики. Соглашение о намерениях подписали представители краевого правительства, руководство птицефабрики и Россельхозбанка на полях ВЭФ-2024. По условиям соглашения, проект предусматривает строительство птицеводческого комплекса, который позволит значительно увеличить производство куриных яиц в регионе — с текущих 180 миллионов до 280 миллионов яиц ежегодно.