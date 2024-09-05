Новый таможенно-логистический комплекс построят в Приморье

Инвестор намерен построить железнодорожный таможенно-логистический терминал с двумя ж/д тупиками протяжённостью 360 м и 270 м, универсальной погрузо-разгрузочной зоной площадью 2,3 га, газоналивной площадкой площадью 5,8 тысяч кв. м, контейнерным терминалом с выделенной постоянной зоной таможенного контроля (ПЗТК) общей площадью 20,9 га, а также таможенно-логистический терминал для легкового и грузового автотранспорта, где будут размещены ПЗТК общей площадью 15,9 га, гостиница, кафе, магазин розничной торговли и автостоянка. Общий объём вложений в проект составит 2,4 млрд рублей, будет создано 190 рабочих мест.