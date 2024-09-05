Во Владивостоке создадут киберспортивную арену

«Видим огромный плюс в появлении специализированной инфраструктуры для города: как место проведения зрелищных соревнований, не только профессиональных, но и любительских; как центра увлекательного и развивающего досуга для молодежи. Постараемся чтобы локация со временем стала привлекательной и для гостей города — подумаем над соответствующим наполнением вместе с коллегами», — рассказал глава Владивостока.