Во Владивостоке создадут киберспортивную арену

Во Владивостоке на полях ВЭФ-2024 (16+) анонсировали создание Киберарены — новой площадки для проведения как российских, так и международных киберспортивных соревнований, в том числе с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Соответствующее соглашение подписали глава Владивостока Константин Шестаков, исполнительный директор по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Гасан Гасанбалаев и генеральный директор РТ-Туризм Михаил Брусиловский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Планы по созданию Киберарены включают финансирование от КРДВ и привлечение частных партнеров из игровой индустрии.
По словам Константина Шестакова, новая арена станет центром для проведения соревнований и обучающих мероприятий, поддерживая также развитие смежных дисциплин.
«Видим огромный плюс в появлении специализированной инфраструктуры для города: как место проведения зрелищных соревнований, не только профессиональных, но и любительских; как центра увлекательного и развивающего досуга для молодежи. Постараемся чтобы локация со временем стала привлекательной и для гостей города — подумаем над соответствующим наполнением вместе с коллегами», — рассказал глава Владивостока.
Гасан Гасанбалаев отметил, что институты развития продолжат поддерживать киберспортивное движение в регионе.
«Киберарена во Владивостоке — значимый шаг в этом направлении, который будет организован в том числе с учетом опыта создания креативного кластера “Квартал труда” в Якутске. Обеспечим более комплексный подход с учетом развития смежных дисциплин, регулярных кружков и занятий, для формирования центра увлекательного досуга молодежи», — сказал исполнительный директор по соцразвитию КРДВ.
Михаил Брусиловский выразил надежду, что в будущем киберарена станет важнейшей площадкой АТР по киберспорту и фиджитал.
Заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров рассказал, что создание киберспортивной инфраструктуры при поддержке компаний с государственным участием реализуется в рамках исполнения поручения президента России, данного на прошлогоднем ВЭФ о необходимости развития киберспорта в ДФО.
Напомним, на полях ВЭФ-2024 состоялось подписание соглашения между компанией «Дальневосточные технологии», КРДВ Приморье и администрацией Лесозаводского городского округа о реализации проекта по созданию комплексной таможенно-логистической инфраструктуры. В рамках проекта предусматривается строительство железнодорожного и автомобильного таможенно-логистических терминалов.