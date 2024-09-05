Счетная палата отметила территориальные перекосы в Дальневосточной ипотеке

«Прежде всего, 50 процентов жилья, строящегося на Дальнем востоке, 50 процентов той самой Дальневосточной ипотеки берется всего в двух субъектах Российской Федерации. Это наш гостеприимный Приморский край… и Республика Саха (Якутия). Это 50 процентов всего того, что приобретается. Должна отметить, что это связано в том числе с запущенными экономическими проектами, с другой стороны, безусловно, большая привлекательность — Приморье, море, сопки, красивый рельеф, относительно благоприятные климатические условия», — отметила Трунова.