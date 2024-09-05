Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Счетная палата отметила территориальные перекосы в Дальневосточной ипотеке

Счетпалата: 50 процентов строящего жилья приобретается в двух регионах ДФО.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Счетная палата РФ в рамках применения Дальневосточной ипотеки отмечает территориальные перекосы, сообщила аудитор ведомства Наталья Трунова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По ее словам, 50% строящего жилья приобретается всего в двух регионах — в Республике Саха (Якутия) и Приморье, такие данные связаны с запущенными экономическими проектами и климатическим фактором.

«Прежде всего, 50 процентов жилья, строящегося на Дальнем востоке, 50 процентов той самой Дальневосточной ипотеки берется всего в двух субъектах Российской Федерации. Это наш гостеприимный Приморский край… и Республика Саха (Якутия). Это 50 процентов всего того, что приобретается. Должна отметить, что это связано в том числе с запущенными экономическими проектами, с другой стороны, безусловно, большая привлекательность — Приморье, море, сопки, красивый рельеф, относительно благоприятные климатические условия», — отметила Трунова.

«Территориальные перекосы, конечно, существуют, их постепенно нужно выравнивать, сглаживать, запуская другие проекты и больше демонстрировать потенциал других регионов, потому что здесь уже в Приморском крае есть перенасыщение такой активностью», — сказала аудитор в ходе тематической сессии о Дальневосточной ипотеке.

В ходе выступления Трунова также отметила, что в рамках льготной ипотечной программы строятся в основном однокомнатные квартиры. «Когда мы говорим о повышении качества жизни, про улучшение, возможности приобретения жилья для семей, то, например, Приморье — это 66 процентов однокомнатных квартир, находящихся в стройке, Республика Саха (Якутия) 62 процента. Это значит, что у нас в принципе однокомнатная квартира не предполагает семейного проживания», — сказала Трунова.

По ее мнению, следует скорректировать формы механизмов поддержки, чтобы максимально направить структуру рынка в русло, которое необходимо государству.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

ипотека