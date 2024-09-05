Счетная палата отметила территориальные перекосы в Дальневосточной ипотеке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Счетная палата РФ в рамках применения Дальневосточной ипотеки отмечает территориальные перекосы, сообщила аудитор ведомства Наталья Трунова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По ее словам, 50% строящего жилья приобретается всего в двух регионах — в Республике Саха (Якутия) и Приморье, такие данные связаны с запущенными экономическими проектами и климатическим фактором.
«Прежде всего, 50 процентов жилья, строящегося на Дальнем востоке, 50 процентов той самой Дальневосточной ипотеки берется всего в двух субъектах Российской Федерации. Это наш гостеприимный Приморский край… и Республика Саха (Якутия). Это 50 процентов всего того, что приобретается. Должна отметить, что это связано в том числе с запущенными экономическими проектами, с другой стороны, безусловно, большая привлекательность — Приморье, море, сопки, красивый рельеф, относительно благоприятные климатические условия», — отметила Трунова.
«Территориальные перекосы, конечно, существуют, их постепенно нужно выравнивать, сглаживать, запуская другие проекты и больше демонстрировать потенциал других регионов, потому что здесь уже в Приморском крае есть перенасыщение такой активностью», — сказала аудитор в ходе тематической сессии о Дальневосточной ипотеке.
В ходе выступления Трунова также отметила, что в рамках льготной ипотечной программы строятся в основном однокомнатные квартиры. «Когда мы говорим о повышении качества жизни, про улучшение, возможности приобретения жилья для семей, то, например, Приморье — это 66 процентов однокомнатных квартир, находящихся в стройке, Республика Саха (Якутия) 62 процента. Это значит, что у нас в принципе однокомнатная квартира не предполагает семейного проживания», — сказала Трунова.
По ее мнению, следует скорректировать формы механизмов поддержки, чтобы максимально направить структуру рынка в русло, которое необходимо государству.
Восточный экономический форум проходит