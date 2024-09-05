Цены на бензин на челябинских заправках продолжили рост

Наибольший рост случился у цен на бензин марки АИ-98 и выше. За последнюю семидневку цена за литр на него увеличилась на 26 копеек, теперь средние цены на него равны 74,65 ₽ Автомобильное топливо марки АИ-92 и марки АИ-95 выросло в цене на 4 копейки. 92-й стал стоить 49,69 ₽ за литр, а 95-й — 54,85 ₽ Ценник за дизельное топливо на челябинских заправках за неделю поднялся на 7 копеек, средняя цена солярки достигла уровня в 64,84 ₽