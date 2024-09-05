Wildberries станет площадкой для продавцов услуг

«Сейчас через какое-то время да, можно было сказать, что мы стали маркетплейсом, потому что помимо тех товаров, которые размещены в наших складских комплексах, мы стали предоставлять площадку для любого продавца услуг или товаров — пока что только товаров, в ближайшее время будут ещё и услуги. Был период, когда я согласилась с тем, что мы являемся маркетплейсом», — сказала Бакальчук.