ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Wildberries станет площадкой для продавцов услуг — такая возможность появится в ближайшее время, заявила основатель компании Татьяна Бакальчук в своем выступлении на сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов» в рамках Восточного экономического форума.
«Сейчас через какое-то время да, можно было сказать, что мы стали маркетплейсом, потому что помимо тех товаров, которые размещены в наших складских комплексах, мы стали предоставлять площадку для любого продавца услуг или товаров — пока что только товаров, в ближайшее время будут ещё и услуги. Был период, когда я согласилась с тем, что мы являемся маркетплейсом», — сказала Бакальчук.
«Мы себя маркетплейсом никогда не называли, и ещё в бытность нашу, когда мы были небольшими, относительно небольшими, не были цифровой платформой. Мне всегда не нравилось это слово», — пояснила она.
Она отметила, что Wildberries — это цифровая платформа, то есть инструмент, которые обеспечивает баланс во взаимодействии всех участников платформы, а также учитывает их интересы.
«За каждой большой компанией сейчас стоит Big Data (большие массивы данных — ред.), стоят Machine Learning (машинное обучение — ред.), стоят всякие разные “диджитальные” истории… каждая сейчас говорит о том, что она является фактически цифровой компанией… Мы действительно являемся платформой, потому что мы — площадка, на которой встречаются интересы всех участников, и мы являемся неким таким балансиром», — считает Бакальчук.
Восточный экономический форум проходит