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Легкое метро во Владивостоке: когда запустят и как будет выглядеть

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября, ФедералПресс. Создание легкого метро во Владивостоке — одна из самых обсуждаемых тем. Во время интервью в открытой студии «ФедералПресс» на Восточном экономическом форуме глава города Константин Шестаков рассказал о реализации проекта, а также о том, что ждет местных жителей в ближайшем будущем.

«Владивостоку необходимы наземное метро или городская электричка. Понятно, что наземное метро звучит интереснее, но логика всем понятна. По сути, это будет электричка, у которой достаточно частый такт движения, ну, а дальше все предсказуемо — все по расписанию за фиксированное время из точки в А в точку Б — это то, чего хотят жители Владивостока», — отметил Константин Шестаков.

Он добавил, что существующие железнодорожные пути проходят вдоль тех частей магистральных дорог, на которых зачастую собираются пробки. Благодаря запуску легкого метро жители и гости города смогут добираться до места назначения вовремя, несмотря на погодные условия или городской трафик.

В настоящее время специалисты мэрии уже определили земельные участки под перехватывающие парковки — всего их 10.

«В следующем году мы планируем создать инфраструктуру этих перехватывающих парковок — они будут плоскостными. Это будут современные парковки с асфальтобетонным покрытием, с освещением, водоотведением и, конечно, с той инфраструктурой, которая подразумевает создание современного парковочного пространства», — добавил глава города.