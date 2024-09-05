Легкое метро во Владивостоке: когда запустят и как будет выглядеть

«Владивостоку необходимы наземное метро или городская электричка. Понятно, что наземное метро звучит интереснее, но логика всем понятна. По сути, это будет электричка, у которой достаточно частый такт движения, ну, а дальше все предсказуемо — все по расписанию за фиксированное время из точки в А в точку Б — это то, чего хотят жители Владивостока», — отметил Константин Шестаков.
Он добавил, что существующие железнодорожные пути проходят вдоль тех частей магистральных дорог, на которых зачастую собираются пробки. Благодаря запуску легкого метро жители и гости города смогут добираться до места назначения вовремя, несмотря на погодные условия или городской трафик.
В настоящее время специалисты мэрии уже определили земельные участки под перехватывающие парковки — всего их 10.
«В следующем году мы планируем создать инфраструктуру этих перехватывающих парковок — они будут плоскостными. Это будут современные парковки с асфальтобетонным покрытием, с освещением, водоотведением и, конечно, с той инфраструктурой, которая подразумевает создание современного парковочного пространства», — добавил глава города.