Легкое метро во Владивостоке: когда запустят и как будет выглядеть

«Владивостоку необходимы наземное метро или городская электричка. Понятно, что наземное метро звучит интереснее, но логика всем понятна. По сути, это будет электричка, у которой достаточно частый такт движения, ну, а дальше все предсказуемо — все по расписанию за фиксированное время из точки в А в точку Б — это то, чего хотят жители Владивостока», — отметил Константин Шестаков.