Строительство ГЭС в Приморье: Сергей Цивилев рассказал о будущем электроэнергетики ДФО

Первые практические решения уже приняты. Министр энергетики анонсировал строительство трех угольных станций, генерирующих на 1,3 гигаватт, в Забайкалье и Бурятии. Андрей Рюмин, генеральный директор ПАО «Россети», поделился, что в следующие пять лет планируется потратить свыше 600 млрд рублей на строительство магистрального комплекса — это более 40% всей инвестиционной программы Российской Федерации. Также он добавил, что вскоре будет разработан проект линии постоянного тока от Красноярского края до Бурятии и Забайкалья. Изменения коснутся и Приморского края: в течение 1,5 лет будет реализован проект линии от Приморской ГРЭС до новой подстанции «Варяг» 500 киловольт, которая также будет построена на юге субъекта.