Строительство ГЭС в Приморье: Сергей Цивилев рассказал о будущем электроэнергетики ДФО

Министр энергетики Сергей Цивилев рассказал о грядущей модернизации энергетики Дальнего Востока в рамках энергетической стратегии России до 2050 года. Среди предложенных инициатив — строительство ГЭС на территории Приморского края. Выполнение некоторых проектов начнется уже в ближайшее время, поделились участники панельной дискуссии «Новая энергия Дальнего Востока» на полях ВЭФ 2024 (16+), сообщает ИА PrimaMedia.
Главная проблема, по мнению министра энергетики и других участников сессии, — дефицит электроэнергии, который вызван активным ростом экономики. В 2021 году в России был превышен пик потребления 1990 года. На Дальнем Востоке энергетика развивается еще большими темпами: если средний рост потребления электроэнергии в РФ составил 1,5%, то на Дальнем Востоке — 3,9%. Дальше показатели будут только увеличиваться.
«В этом году по сравнению с прошлым уровень потребления электроэнергии уже вырос на 3,8% (в прошлом на 1,5%). При этом на Дальнем Востоке — 5,1%. Если заложить резерв на будущее, то выходим на цифры от 2,5 тыс. мощностей, которые в Юго-Восточной Сибири надо построить… на горизонте 2030 года мы видим порядка 10 млрд киловатт-часов прогнозного дефицита», — озвучил председатель правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий.
По словам Сергея Цивилева, власти также волнует недостаточность и износ сетевого хозяйства. По этим причинам часто бывают аварийные выходы, и часть мощности тратится на покрытие именно этих аварийных остановок. Перспективный для прибыли экспорт электроэнергии в Китай также невозможен к реализации.
Для решения проблем министр поставил следующие задачи до 2050 года:
- продолжение ресурса существующей генерации с ее дальнейшей модернизацией;
- новое строительство системы сетевого хозяйства, модернизация существующей и переход плавно на постоянный ток, который даст гораздо меньше потерь;
- развитие угольное генерации — большие запасы угля на территории ДВ и Сибири позволяют это сделать);
- развитие гидроэнергетики. Планируются ГЭС в Приморском крае и Амурской области, которые также будут выполнять функцию противопаводковых и гидротехнических сооружений;
- развитие атомной энергетики.
Себестоимость производства электроэнергии должна стать одной из самых низких в мире.
«Мы должны подобрать такой экономически разумный баланс, чтобы передать нашим детям и внукам электроэнергию надежную, достаточную и с максимально низкой себестоимостью», — добавил Сергей Цивилев.
Первые практические решения уже приняты. Министр энергетики анонсировал строительство трех угольных станций, генерирующих на 1,3 гигаватт, в Забайкалье и Бурятии. Андрей Рюмин, генеральный директор ПАО «Россети», поделился, что в следующие пять лет планируется потратить свыше 600 млрд рублей на строительство магистрального комплекса — это более 40% всей инвестиционной программы Российской Федерации. Также он добавил, что вскоре будет разработан проект линии постоянного тока от Красноярского края до Бурятии и Забайкалья. Изменения коснутся и Приморского края: в течение 1,5 лет будет реализован проект линии от Приморской ГРЭС до новой подстанции «Варяг» 500 киловольт, которая также будет построена на юге субъекта.
Гаджимагомед Гусейнов, первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, предложил использовать 30 млрд на модернизацию электроэнергетики. А глава республики Саха (Якутия), председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Энергетика» Айсен Николаев выступил с инициативой продлить программу ДПМ (договор о предоставлении мощности — ред.) на период после 2031 года с распространение на регионы ДФО.
Напомним, Владимир Путин поручил разработать энергетическую стратегию РФ до 2050 года два года назад. Отдельное поручение разработать энергостратегию Дальнего Востока до 2050 года было сделано на прошлом ВЭФ. По словам министра энергетики Сергея Цивилева, российская энергостратегия будет готова в январе 2025 года.