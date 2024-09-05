В мэрии Красноярска рассказали, можно ли укладывать асфальт в дождь

В мэрии Красноярска рассказали, что укладывать асфальт при небольших осадках можно, но при соблюдении определённых требований.
Перед стартом работ необходимо подготовить дорогу. Сначала рабочие должны убрать скопившуюся воду с грунтовой поверхности щётками или с помощью продувки, а после, по возможности, прогреть участок.
«Все работы по укладке асфальта проходят лабораторный контроль. Если асфальт не соответствует нормативам, то подрядчик будет переделывать укладку асфальта за свой счёт», — рассказали в мэрии.
Ранее в администрации Красноярска сообщали, что в Октябрьском районе города отремонтируют пять проездов вместо трёх за счёт сэкономленных денег.