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В мэрии Красноярска рассказали, можно ли укладывать асфальт в дождь

Укладывать асфальт при небольших осадках можно, но при соблюдении определённых требований.

В мэрии Красноярска рассказали, что укладывать асфальт при небольших осадках можно, но при соблюдении определённых требований.

Перед стартом работ необходимо подготовить дорогу. Сначала рабочие должны убрать скопившуюся воду с грунтовой поверхности щётками или с помощью продувки, а после, по возможности, прогреть участок.

«Все работы по укладке асфальта проходят лабораторный контроль. Если асфальт не соответствует нормативам, то подрядчик будет переделывать укладку асфальта за свой счёт», — рассказали в мэрии.

Ранее в администрации Красноярска сообщали, что в Октябрьском районе города отремонтируют пять проездов вместо трёх за счёт сэкономленных денег.