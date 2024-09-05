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Прямое авиасообщение между Владивостоком и Курилами вновь открыто

Направление будет осуществляться по федеральной программе субсидирования авиаперелетов.

Источник: PrimaMedia.ru

Международный аэропорт Владивосток и авиакомпания «Аврора» объявили о возобновлении регулярных рейсов на Курильские острова (Итуруп). Рейсы будут выполняться в рамках федеральной программы субсидирования, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу АО «Международный аэропорт Владивосток».

Согласно расписанию, рейсы на Итуруп будут осуществляться дважды в неделю: отправление из Владивостока по пятницам и воскресеньям в 15.00, обратные рейсы из Курильска — по четвергам в 19.55 и субботам в 20.30. Длительность полета составит примерно 2 часа 40 минут.

Полеты по маршруту Курильск — Владивосток — Курильск будет выполнять авиалайнер DHC-8, который может вместить до 70 пассажиров.

Напомним, 2 сентября открылись прямые рейсы из Международного аэропорта Владивосток на китайский остров Хайнань.