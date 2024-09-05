Прямое авиасообщение между Владивостоком и Курилами вновь открыто

Согласно расписанию, рейсы на Итуруп будут осуществляться дважды в неделю: отправление из Владивостока по пятницам и воскресеньям в 15.00, обратные рейсы из Курильска — по четвергам в 19.55 и субботам в 20.30. Длительность полета составит примерно 2 часа 40 минут.