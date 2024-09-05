Новый разъезд и двухпутная вставка заработали на БАМе в Хабаровском крае

РЖД открыло движение поездов по новым путям на Байкало-Амурской магистрали на перегоне Могды — Орокот в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, также на этом участке появился новый разъезд, способствующий увеличению пропускной способности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На построенном разъезде «3431 км» смогут расходиться встречные поезда длиной 71 вагон (988 метров). При его обустройстве уложено 2,8 километра пути, 8 стрелочных переводов, отсыпано 58 тыс кубометров железнодорожной насыпи. Также там построен мост через реку Ирунгда, которая пересекает перегон и впадает в протекающую рядом реку Амгунь.
Длина перегона Могды — Орокот составляет 16 километров, новый разъезд разместили практически в середине дистанции пути.
Новые объекты расположены на линии Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре, после завершения модернизации этой линии и линии до Советской Гавани провозная способность к концу 2024 года увеличится до 49 и до 82 млн тонн в год, соответственно.
Напомним, накануне двухпутная вставка появилась на перегоне Новый Мир — Амурский, там уложено 5 километров нового пути. Новый участок построили вблизи реки Амур и, в соответствии с законодательством, для возмещения ущерба, нанесенного природе, в реку будет выпущено более 3 тыс молоди калуги, осетра и кеты.