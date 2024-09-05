НАС: страховщики стремятся поднять стоимость ОСАГО на 30% до конца года

«Страховые компании рассматривают повышение стоимости ОСАГО на 30% в России в этом году и будут лоббировать это решение через свое объединение, которое, в свою очередь, влияет на Центробанк. Когда это может произойти, однозначно сказать нельзя, потому что для этого нужно решение Центробанка», — рассказал «Газете.Ru» вице-президент НАС Антон Шапарин.