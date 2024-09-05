Минтруд рассказало о работе НКО на Дальнем Востоке

По её словам, в 2023 году через инструменты поставщиков социальных услуг в такие некоммерческие организации Дальнего Востока было направлено 989 миллионов рублей. Это на 61% больше, чем в 2022 году, что говорит о том, что участие негосударственного сектора в оказании социальных услуг становится в целом по макрорегиону шире. Рост в целом в Российской Федерации составил порядка 12%.