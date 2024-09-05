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Минтруд рассказало о работе НКО на Дальнем Востоке

Баталина: на работу НКО Дальнего Востока направили 732 миллиона рублей.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. На работу некоммерческих организаций Дальнего Востока за первое полугодие этого года было направлено уже 732 миллиона рублей, показатели 2023 года будут значительно превышены, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Мы смотрим на данные первого полугодия 2024 года, и вот уже только за первое полугодие было направлено таким образом на 732 миллиона рублей. Но очевидно, что данные 2023 года будут превышены значительно», — сказала Баталина на сессии «Устойчивое партнерство. Что бизнес и НКО могут сделать сегодня для лучшего завтра?» на ВЭФ.

По её словам, в 2023 году через инструменты поставщиков социальных услуг в такие некоммерческие организации Дальнего Востока было направлено 989 миллионов рублей. Это на 61% больше, чем в 2022 году, что говорит о том, что участие негосударственного сектора в оказании социальных услуг становится в целом по макрорегиону шире. Рост в целом в Российской Федерации составил порядка 12%.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.