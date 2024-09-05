Минтруд рассказало о работе НКО на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. На работу некоммерческих организаций Дальнего Востока за первое полугодие этого года было направлено уже 732 миллиона рублей, показатели 2023 года будут значительно превышены, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
«Мы смотрим на данные первого полугодия 2024 года, и вот уже только за первое полугодие было направлено таким образом на 732 миллиона рублей. Но очевидно, что данные 2023 года будут превышены значительно», — сказала Баталина на сессии «Устойчивое партнерство. Что бизнес и НКО могут сделать сегодня для лучшего завтра?» на ВЭФ.
По её словам, в 2023 году через инструменты поставщиков социальных услуг в такие некоммерческие организации Дальнего Востока было направлено 989 миллионов рублей. Это на 61% больше, чем в 2022 году, что говорит о том, что участие негосударственного сектора в оказании социальных услуг становится в целом по макрорегиону шире. Рост в целом в Российской Федерации составил порядка 12%.
Восточный экономический форум проходит