Из Омска стартует первый железнодорожный туристический круиз по Сибири

9 сентября из Омска стартует первый межрегиональный железнодорожный туристический круиз по Сибирским городам.
В первом, пока еще презентационном туре примут участие порядка 130 экскурсантов. Комфортабельный туристический поезд отправится с первого пути железнодорожного вокзала. Перед этим участники посетят Омскую крепость и парк развлечений «Вокруг света», побывают на автобусных экскурсиях по городу.
Маршрут туристического поезда пройдет по восьми сибирским городам: Омск — Новосибирск — Бийск — Томск — Новокузнецк — Абакан — Красноярск — Иркутск.
Как отметили в министерстве культуры Омской области, за одну поездку туристы познакомятся со всем многообразием Сибири. Посетят ключевые социальные и культурные объекты, природные достопримечательности, прикоснутся к самобытной культуре коренных народов.
К примеру, участники тура посетят Новосибирский государственный художественный музей и Новосибирский театр оперы и балета, зоопарк имени Р. А. Шило, курорт «Манжерок», поднимутся на гору Малая Синюха.
Для массового посещения круиз будет доступен в следующем году.