Из Омска стартует первый железнодорожный туристический круиз по Сибири

В первом, пока еще презентационном туре примут участие порядка 130 экскурсантов. Комфортабельный туристический поезд отправится с первого пути железнодорожного вокзала. Перед этим участники посетят Омскую крепость и парк развлечений «Вокруг света», побывают на автобусных экскурсиях по городу.