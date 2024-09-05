Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Пермского края закупят более полутора тысяч автобусов в течение пяти лет

Сейчас в регионе функционирует около двух тысяч транспортных средств.

Источник: пресс-служба краевого правительства

Краевое Правительство планирует обновить состав пассажирских автобусов. В ближайшие пять лет в регион поступят одна тысяча шестьсот автобусов. Перспективы развития пермского транспорта обсудили на Восточном экономическом форуме глава Прикамья Дмитрий Махонин и первый замминистра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В рамках проводимой работы в адрес Минтранса РФ направлена информация о потребности в обновлении 1609 единиц автобусов в период 2025 — 2030 гг.» — уточнили в пресс-службе Губернатора.

Сегодня в регионе на городских и междугородних маршрутах функционирует около двух тысяч транспортных средств. За последние четыре года было обновлено более 1,2 тысяч единиц состава.

Восточный экономический форум 2024 стартовал 3 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В группу представителей Пермского края вошли глава Прикамья Дмитрий Махонин и мэр Перми Эдуард Соснин.