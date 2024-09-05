Власти Пермского края закупят более полутора тысяч автобусов в течение пяти лет

Краевое Правительство планирует обновить состав пассажирских автобусов. В ближайшие пять лет в регион поступят одна тысяча шестьсот автобусов. Перспективы развития пермского транспорта обсудили на Восточном экономическом форуме глава Прикамья Дмитрий Махонин и первый замминистра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«В рамках проводимой работы в адрес Минтранса РФ направлена информация о потребности в обновлении 1609 единиц автобусов в период 2025 — 2030 гг.» — уточнили в пресс-службе Губернатора.
Сегодня в регионе на городских и междугородних маршрутах функционирует около двух тысяч транспортных средств. За последние четыре года было обновлено более 1,2 тысяч единиц состава.
Восточный экономический форум 2024 стартовал 3 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В группу представителей Пермского края вошли глава Прикамья Дмитрий Махонин и мэр Перми Эдуард Соснин.