В Красноярске 14 сентября состоится масштабная ярмарка

«Право провести такую ярмарку Красноярску дано заслуженно. Наш город неоднократно получал признание на федеральном уровне: в 2022 стал победителем в номинации “Лучшая ярмарка” в конкурсе “Торговля России 2023”, в этом году проспект Мира был признан лучшей торговой улицей России», — отметили в мэрии.