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В Красноярске 14 сентября состоится масштабная ярмарка

Красноярск впервые станет участником крупного федерального проекта «Всероссийская ярмарка».

Источник: Reuters

Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Проект «Всероссийская ярмарка» состоится в 15 регионах России, в том числе в Красноярске. В столице Красноярского края она пройдёт на площади Мира 14 сентября с 10:00 до 18:00.

В ярмарке примут участие более 100 предпринимателей. Красноярцы смогут приобрести колбасную, мясную продукцию, молоко, рыбу, авторские крафтовые сыры, продукты пчеловодства и многое другое. Также будет возможно купить саженцы многолетних культур и изделия ручной работы.

Во время ярмарки на площади Мира будут выступать творческие коллективы Красноярска, пройдут мастер-классы и организуют зону фуд-корта.

«Право провести такую ярмарку Красноярску дано заслуженно. Наш город неоднократно получал признание на федеральном уровне: в 2022 стал победителем в номинации “Лучшая ярмарка” в конкурсе “Торговля России 2023”, в этом году проспект Мира был признан лучшей торговой улицей России», — отметили в мэрии.

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