45,6 миллиона рублей выделят детским садам Хабаровского края

В Хабаровском крае проведут обновление детских площадок и песочниц в детских садах, сообщает пресс-служба правительства края.
В этом году благодаря средствам президентской дальневосточной единой субсидии для 80 детских садов региона будут закуплены новые малые архитектурные формы, включая горки, качели и песочницы. Данное решение было поддержано премьер-министром Михаилом Мишустиным, на что обратил внимание глава региона Дмитрий Демешин во время визита в Хабаровский край. На приобретение современного оборудования будет направлено 45,6 миллиона рублей.
«Необходимость обновления прогулочных площадок детских садов давно назрела, и родители неоднократно поднимали этот вопрос. Теперь, благодаря новому оборудованию, более 12 тысяч детей смогут играть в комфортных и безопасных условиях на открытом воздухе. Это создаст современное образовательное пространство, будет способствовать развитию познавательного интереса у детей, поддержанию их здоровья и обновлению облика детских садов», — сообщила заместитель начальника управления общего образования минобрнауки края Юлия Алексеева.
С 1 октября на базе Центра развития ребенка — детского сада № 188 в Хабаровске откроется новая ясельная группа. Родители совместно с руководством детского сада выбрали необходимое оборудование.
«Мой третий ребенок скоро пойдет в этот сад. Вместе с другими родителями мы выбрали песочницу, горку в виде машины и бизиборд. Нам важно, чтобы площадка была и красивой, и безопасной, и функциональной. Уверена, что моему сыну будет интересно играть на таком оборудовании», — поделилась мама будущего воспитанника детского сада № 188 Анастасия Сай.
Важно отметить, что все оборудование как в группах, так и на прогулочных площадках составляет часть единой развивающей образовательной среды детского сада. Малые архитектурные формы включают в себя качели, карусели, домики, балансиры, туннели, песочницы, столы, скамейки и другое оборудование.