45,6 миллиона рублей выделят детским садам Хабаровского края

«Мой третий ребенок скоро пойдет в этот сад. Вместе с другими родителями мы выбрали песочницу, горку в виде машины и бизиборд. Нам важно, чтобы площадка была и красивой, и безопасной, и функциональной. Уверена, что моему сыну будет интересно играть на таком оборудовании», — поделилась мама будущего воспитанника детского сада № 188 Анастасия Сай.