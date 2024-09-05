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Экс-директор СГК возглавил Промышленно-логистический парк региона

Андрей Колмаков заменил на посту Александра Гоманова, который на данный момент является фигурантом уголовного.

Андрей Колмаков стал гендиректором Управляющей компании «Промышленно-логистический парк Новосибирской области» Об этом сообщила в телегам-канале Корпорации развития региона 5 сентября.

В апреле этого года мэрия назначила Колмакова руководителем МУП «Спецавтохозяйство» вместо Андрея Зыкова, которого обвинили в хищении денежных средств. До этого Колмаков успел поработать в «Новосибирскэнерго», «Энергокомплект», «Генерация». Руководил МУП «Энергия», возглавлял департамент энергетики и ЖКХ, а также новосибирский филиал СГК.

До Колмакова директором ПЛП был Александр Гоманов, сейчас последний — фигурант дела о взятке на 60 миллионов рублей.

Андрею Колмакову 58 лет. Он окончил факультет юриспруденции в Томском госуниверситете и Новосибирский государственный технический университет по специальности «экономика и управление на предприятии».

Напомним, на днях Вице-губернатор Сергей Нелюбов ушел с поста ради должности ректора НГПУ. А 5 сентября мэрия сообщила о новом главе департамента соцполитики.

Арина Власенко.