Экс-директор СГК возглавил Промышленно-логистический парк региона

В апреле этого года мэрия назначила Колмакова руководителем МУП «Спецавтохозяйство» вместо Андрея Зыкова, которого обвинили в хищении денежных средств. До этого Колмаков успел поработать в «Новосибирскэнерго», «Энергокомплект», «Генерация». Руководил МУП «Энергия», возглавлял департамент энергетики и ЖКХ, а также новосибирский филиал СГК.